Erdoğan'ın komşuları memnun: Bize selam vermeden geçmiyor

Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkış yaptı.

Vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada Çengelköy Mahallesi'nde bir fırının önünde durarak aracının içerisinden vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Sevgi gösterisinde bulundular

Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Burada aynı zamanda vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

"Bize selam vermeden geçmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde durduğu fırının sahibi Canip Askeroğlu, “Cumhurbaşkanımız sürekli bizden alışveriş yapıyor. Ne zaman uğrasa bize selam vermeden geçmiyor. Hatırımızı soruyor. Bize şeref verdi geldiği için. Bugün kendisi gelince kalabalık oluştu. Halk da sevgi gösterisinde bulunuyor.” dedi.