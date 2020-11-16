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Gündem Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ABD medyası New York Times'tan skandal ifadeler
Gündem

Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ABD medyası New York Times'tan skandal ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretinden ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan ABD medyası New York Times yayınladığı makalede, “Erdoğan’ın Türkiye’nin işgali altındaki topraklara yaptığı ziyaret provokasyon amacı taşıyor” ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:56:00 -
Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ABD medyası New York Times'tan skandal ifadeler

ABD medyası New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi ziyareti provokatif bir dille eleştirdi. Gazetede yer alan makalede, Türkiye için işgalci kuvvet benzetmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın resmi davetinin ardından Yavru Vatan’a ziyarette bulunması, ABD medyasını rahatsız etti. New York Times, “Erdoğan’ın Türkiye’nin işgali altındaki topraklara yaptığı ziyaret provokasyon amacı taşıyor” bakış açısıyla servis ettiği haberde, skandal ifadelere imza attı.

Türkiye'yi işgalcilikle suçladılar

KKTC’yi, “Kuzey Kıbrıs bölgesinde Türk işgali altında olan topraklar” olarak tanıtan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert ifadeler de kullanıldı. KKTC’nin 1974 yılında işgal edildiğini ve o zamandan bu yana hiçbir resmi alanda tanınmadığını iddia eden makale, Erdoğan’ın bölgeye, “dış güçleri” huzursuz etmek için gittiğini söyledi.

KKTC’nin 37. bağımsızlık yıl dönümüne yönelik "sözde yıl dönümü" ifadesinin kullanıldığı yazıda, KKTC’ye "yasa dışı rejim" yakıştırması yapıldı.

Sondaj faaliyetleri rahatsız etti

Ziyaretin, “Türkiye'nin bölgedeki zengin doğalgaz yatakları nedeniyle Yunanistan ve diğer Doğu Akdeniz ülkeleriyle giderek daha fazla çatışmaya girmesinin ardından” geldiğinin ifade edildiği makalede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri de itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.

Türkiye’nin, bölgede çıkar çatışmasına girerek doğalgaz rezervlerinde hak iddia eden yabancı devletlere karşı verdiği haklı mücadelesinden geri adım atmayıp, sondaj faaliyetlerine kararlı bir şekilde devam etmesinin yarattığı rahatsızlığın açıkça görüldüğü yazıda, doğalgaz arama faaliyetleri de “yasa dışı” olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin bölgedeki gücünden rahatsız

Doğu Akdeniz bölgesindeki doğalgaz rezervlerinden fayda sağlamak için her fırsatta Rum ve Yunan’a Türkiye karşıtı söylemlerle destek veren ABD’li doğalgaz şirketlerinin sözcülüğünün yapıldığı yazı, Türkiye’nin bölgedeki gücünden duyulan rahatsızlığı da gözler önüne serdi.

 

 

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Yorumlar

... haydut siyonistin .... bak sen!

.......
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Ziya

Buna işgal diyorsan isgaldir len ... sizin yaptığınız ne irak suriyede afganistanda ne b... yiyorsunuz adiler siz önce kendinize bakın
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