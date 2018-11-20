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Erdoğan’ın kızları cuntacıların peşinde

28 Şubat döneminde yaşadıkları başörtüsü zulmü sebebiyle yurtdışında okumak zorunda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara 111 sayfalık istinaf dilekçesi ile itiraz ettiler.

20 Kasım 2018 Salı 11:44

Göksel Çağlav  Ankara

Türkiye tarihine milyonlarca mağdur bırakan 28 Şubat dönemi cuntacılarına, yerel mahkemenin vermiş olduğu berat iyi hal ve zamanaşımı kararı, dönemin mağdurlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından da İstinafa taşındı. Milyonlarca mağduriyete sebep olan 28 Şubat dönemine ilişkin davada, kendileri de başörtüsü sebebiyle mağdur edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar davanın takipçisi olmaya devam ediyor.

Ankara 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nin 103 sanıktan sadece 21’ine müebbet hapis cezası verdikten sonra tutuksuz yargılamaya hükmetmesine Erdoğan’ın kızları da avukatları aracılığıyla verdikleri 111 sayfalık istinaf dilekçesi ile itiraz ettiler. Dilekçede, tüm deliller, sanık ve tanık beyanları göz önünde bulundurulduğunda sanıklara verilen ceza indirimleri ve zamanaşımının kamu vicdanını yaralayacağını belirterek, “Darbenin etkileri, sonuçları ve süreç içerisinde yaşanan mağduriyetlerin kapsamı dikkate alındığında sanıklar hakkında verilen kararların kamu vicdanını tatmin etmediği aşikardır. Kanun koyucular suç kartelasını en hafiften en ağır suça doğru sıralamıştır. Darbe ve darbeye teşebbüs suçu anayasal düzenin ihlal edilmesi kapsamında en ağır cezayı gerektiren suç kartelasının başında yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Mahkemelerin doğru kararı hukuka güveni artırır

Darbe ve cuntacıların sivil mahkemelerde yargılanmasının önemine vurgu yapılan dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir darbenin yargılanabilmesi, ilk kez sivil mahkemede darbecilerin hesap vermesi demokrasi ve sivil iradenin güçlenmesi ve gelişmesi açısından oldukça önemli bir adımdır. Üzerinden yirmi yıl geçmesine rağmen, 28 Şubat darbesinin faillerinin yargılanması darbeye teşebbüsün mühim bir suç olduğu ve en ağır cezayı gerektirdiğinin hatırlatılması bağlamında önem taşımaktadır. Topluma bu darbelerin tüm kesimlere ne kadar zarar verici etkilere sahip olduğu gösterilmelidir. 28 Şubat davası bu eylemleri gerçekleştiren kişilere hesap sorma zeminidir, darbeci zihniyete sahip her türlü vesayet odaklarının ders çıkarması için örnek süreci teşkil etmektedir. 1960 darbesi ve 12 Eylül 1980 darbelerini yapanların yargılanma süreçleri engellendi ise de 28 Şubat darbesinin faillerinin yargılanması cuntacı zihniyetin budanması, anayasal hakların teminatını oluşturan hukuk devletinin üstünlüğünün sağlanması ve kamu düzeni bağlamında yasalara güvenin artması açısından toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir hukuki adımdır” denildi.

Darbeciler pişman değillerse indirim uygulanamaz

28 Şubat darbesinin ana maddesi anayasal düzeni değiştirme tamamen veya kısmen işlemez hale getirmeye yönelik bir suç olduğu belirtilen dilekçede, “28 Şubat sürecinde ve süreç içerisinde sistem işlemedi, devlet işlemedi, yasama işlemedi, yargı işlemedi, yürütme işlemedi. Yerel mahkemenin, her bir sanık için ayrı ayrı, her iki kanuna göre de ayrı ayrı ceza tayin etmesi, sonuç ceza hangi kanunda daha az ise o kanuna göre hüküm kurması gerekirdi. Sanıklar ve sanık müdafileri, mahkeme huzurunda yapmış olduğu savunmalarında, pişman olmadıklarını, bugün olsa yine aynı eylemleri yapacaklarını beyan etmişlerdir. (Bu husus, mahkemeye sundukları dilekçelerde ve segbis kayıtlarında mevcuttur.) Hiçbir pişmanlık emaresi göstermeyen sanıklara takdiri indirim uygulanması hatalıdır. Pişmanlık hükümlerine dayanılarak indirim yapılması ve lehe kanunun uygulanması mümkün değildir” denilerek, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın, usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle bozulması/kaldırılması talep edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:44
  1. 28 Şubat dönemi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Esra Albayrak
  4. Sümeyye Erdoğan Bayraktar
  5. Ankara 5 Ağır Ceza Mahkemesi
  6. 1960 darbesi
  7. 12 Eylül 1980 darbesi
  8. 28 Şubat darbesi

YORUM YAZ

  • TimurTimur35 dk önce
    Darbecilerden hesap sorulmadığı vr en ağır cezalara çarptırilmadıkları müddetçe darbe heveslileri hep olacaktır.Bugün hala darbe heveslilerinin olduğu sır değildir.
  • A. ÖzA. Öz1 sa önce
    Hiçbir pişmanlık emaresi göstermeyen sanıklara takdiri indirim uygulanması hatalıdır. Pişmanlık hükümlerine dayanılarak indirim yapılması ve lehe kanunun uygulanması mümkün değildir” birde indirim uyguluyor bu adaleşin hakimleri. kim bunlardan hesap soracak bir üst mercii yokmudur. bunlar kendilerini ne sanıyorlar. adaleşin içi hala leş fetö kokuyor temizleyende yok. hiiiççç güvenmiyoruuuuuuuuzzzzzzzzz. chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı davacı olarak açmış olduğum davada , 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
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