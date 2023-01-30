“Erdoğan’ın karşısına çıkamayanlar yalana sarıldı”

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Hukukçu Yılmaz, şöyle devam etti: “101’inci maddedeki hükümler 6771 Sayılı Kanunla hem Mecliste, hem de halk tarafından oylanarak kabul edilmiş ve 30 Nisan 2018’de yürürlüğe girmiştir. Değişen 101. maddedeki 2 kez seçilme hakkı aynı şekilde kalmış olsa da, bu değişiklikle yeniden yazılmıştır. 101. maddenin değişik hükümlerinin yeni, eski metinleri tekrar eden hükümlerinin eski olduğu iddiası ise geçersizdir. 101’inci madde bütün hükümleri ile yeni sisteme uygun ve yeni bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir. Yani, yeni sistem ile 2 kez seçilme hakkının kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren geçerlidir. Bilindiği üzere; 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 101. Maddenin tamamen değiştirilen eski haline göre gerçekleşmiştir. 101. maddenin yeni hali ise sonrasında yapılan ve yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerlilik kazanmıştır. 6771 Sayılı Kanunun 18/b hükmü açık olarak, yeni 101’inci maddenin birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe gireceğini düzenlemiştir. Birlikte seçim ise ilk kez 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Dolayısıyla yeni 101’inci madde 2018 ve sonrasında yapılacak olan seçimleri kapsar. Yani; Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde hukuki hiçbir engel bulunmamaktadır.”