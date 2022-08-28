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Ekonomi "Erdoğan'ın karar verip de sonlandırmadığı hiçbir proje yok"
Ekonomi

"Erdoğan'ın karar verip de sonlandırmadığı hiçbir proje yok"

"Kanal İstanbul iptal oldu" yalanı hakkında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar verip de sonlandırmadığı hiçbir proje yok. Kanal İstanbul da onlardan biri olup hem İstanbul'u tehlikeli deniz trafiğinden koruyacak, hem de şehrin yükünü alarak düzgün yapılaşmasına katkı sağlayacak. Haritaları değiştiren ve asırlar sonra bile kullanılan bir eser olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 12:44:00 -
"Erdoğan'ın karar verip de sonlandırmadığı hiçbir proje yok"

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Kanal İstanbul projesi üzerinden yürütülen anlamsız algı operasyonuna değindi.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü...

Bazı imar planlarının iptal edilmesi üzerine gazete manşetlerine taşınan ve ardından sosyal medyada yayılan "Kanal İstanbul projesi iptal oldu" dedikodularını Çevre Bakanı Murat Kurum yanıtladı. Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" dedi.

Benim anladığım da şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar verip de sonlandırmadığı hiçbir proje yok. Kanal İstanbul da onlardan biri olup hem İstanbul'u tehlikeli deniz trafiğinden koruyacak, hem de şehrin yükünü alarak düzgün yapılaşmasına katkı sağlayacak. Haritaları değiştiren ve asırlar sonra bile kullanılan bir eser olacak.

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