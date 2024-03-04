Erdoğan'ın Karadeniz sözleri büyük yankı uyandırdı! Rusya'dan flaş açıklama

Verşinin, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen Karadeniz'de güvenliğe ilişkin yeni düzenlemenin hazırlanmasına katılıp katılmadığına dair bir soru aldı.

Rusya'nın bu tür görüşlerin varlığından haberdar olduğunu söyleyen Verşinin, bu fikirlerin şu anda Moskova tarafından incelendiğini ifade etti.

Sergey Verşinin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, Moskova ve Kiev arasında barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulamıştı.

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Erdoğan, uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi'nin de gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, "Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da,

Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.