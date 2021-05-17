"Erdoğan'ın İslam dünyasındaki otoritesi artacak"

Münübe Yılmaz

Rus senatör Puşkov, Türkiye'nin Filistin'e olan desteği ve ülkenin esas koruyucusu olarak görülmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam dünyasındaki otoritesini artıracağını dile getirdi. Erdoğan'ın, uluslararası toplumun İsrail’in Filistin’deki zulmününü durdurması gerektiğine dair sözlerini değerlendiren Puşkov, Cumhurbaşkanı’nın Filistin-İsrail sorunuyla ilgili birkaç hedefi bulunduğunu belirtti. Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Birincisi, Türkiye’nin Filistinliler'in esas koruyucusu ve İsrail’le siyasi ihtilaftan korkmayan ülke olarak kabul görmesi. Bu, Erdoğan’ın İslam dünyasındaki otoritesini artiracak.” diyen Puşkov, Erdoğan’ın ikinci hedefinin ise Filistin-İsrail sorununun çözüm sürecinde Türkiye’nin ağırlığını ve bu şekilde Ankara’nın Ortadoğu ve BM’deki diplomatik eylemlerini artırmak olduğunu aktardı. Puşkov, Erdoğan’ın üçüncü hedefinin ise, Türkiye’ye önemli sonuçlar getiren Azerbaycan’a askeri destek politikasını İsrail’e karşı Filistinlilere destek politikası şeklinde devam ettirmek öldüğuna işaret ederek “Muhtemelen bunun sonucunda Türkiye’nin askeri-siyasi ve diplomatik aktivizm yoluna kararlılıkla girdiği ve Libya’dan Kafkaslar’a, uzun vadede Orta Asya’ya kadar uzanan bir coğrafyada gerekli bir siyaset ve diplomasi faktörü haline geldiği görülecek” dedi. Dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi yapan Erdoğan, uluslararası camianın İsrail’e bu saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini ve İslam dünyasının da söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu belirtmişti.