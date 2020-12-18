Erdoğan’ın İran’ı hedef aldığını sanmam

Tahran’da basının sorunlarını cevaplayan Ruhani, İran- Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve siyasi, ekonomik, bölgesel konular ile Astana sürecinde birlikte çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Zarif’le görüşmesinde, Erdoğan’ın konuşmasında İran’ı ima etmediğine dikkati çekmesinin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Ruhani, “Bu şiiri İran’dan okursanız bir manaya gelir, İran dışında okursanız başka bir anlam taşır. Hakikat şudur ki Türk makamları açık bir şekilde Erdoğan’ın bir kastı olmadığını bildirdi. Erdoğan aynı konuşmada bölgesel meselelerle ilgili Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın birlikte çok yönlü çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmasının öncesi ve sonrasına da dikkat etmeliyiz” dedi.



Erdoğan ile 7 yıllık bir geçmişi olduğuna ve pek çok defa görüştüklerine işaret eden Ruhani, şöyle devam etti: “Erdoğan’ın İran’ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Bu konuyu geride bırakabileceğimizi düşünüyorum. Tüm dünya bilmelidir ki bir milimetrelik toprağımız bile çok önemlidir.”