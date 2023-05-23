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Siyaset Erdoğan’ın ikinci turdaki oy oranına bakın! Bomba rakam
Siyaset

Erdoğan’ın ikinci turdaki oy oranına bakın! Bomba rakam

Yeniakit Publisher
2023-05-23 11:29:00 -
Erdoğan’ın ikinci turdaki oy oranına bakın! Bomba rakam

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e konuştu. Gürel, Yavuz ile görüşmesini "İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan’ın kararı belli değildi." sözleriyle aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e  Gürel'e konuştu. 

Deniz Gürel, Ali İhsan Yavuz ile ilgili görüşmesini tv100'de yayınlanan "Eşit ağırlık" programında şu sözlerle aktardı:

"Ali İhsan Yavuz’la görüşmemde ikinci turu ve seçim gecesini konuştuk. AK Parti’deki oy düşüşünü sordum, ‘Tek tek irdeleyip tartışıyoruz, bu irdelemeyi 400 milletvekili çıkarsak da yapardık. Pandemi iyi silkeledi, ülkemiziz çeyreği depremde yerle bir oldu ve dışarıdan algı yönetimleriyle seçime girdik. Böyle bir çerçevede çıkan bu sonucu başarı olarak görüyoruz’ dedi.

"En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz"

İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan’ın kararı belli değildi. Seçim gecesini sorduğumda bilgi verdi, ‘Saat 7.30, 7.50 civarında sonucu belirlediklerini’ söyledi. ‘Bu seçimde saat kaçta belli olur?’ diye sorduğumda ‘En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz’ dedi."
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