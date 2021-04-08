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Dünya Erdoğan'ın 'hazırlık' çağrısı Fransızları hoplattı! "Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor"
Dünya

Erdoğan'ın 'hazırlık' çağrısı Fransızları hoplattı! "Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor"

Fransa’da yayın yapan haftalık politik haber dergisi Valeurs Actuelles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için yaptığı çağrıyı, "Türkiye, karşı saldırıya hazırlanıyor" ifadeleriyle servis etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 20:52:00 -
Erdoğan'ın 'hazırlık' çağrısı Fransızları hoplattı! "Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor"

Fransa'da İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası adı altında Müslümanlara yönelik yasak ve kısıtlamalar Senato’nun gündemine geldi.

Senato’da kabul edilen karara göre, okul gezilerine başörtülü annelerin katılımı, belediye havuzlarında tesettür mayosu ve çocukların kamusal alanda başörtüsü takması yasakları eklendi.

"Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor"

Fransız medyası söz konusu gelişmelere sert şekilde tepki gösteren Türkiye’nin yasa tasarısına karşı anayasa değişikliğine gideceğini öne sürdü.

Valeurs Actuelles isimli politika dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa için yaptığı, "Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Gelin cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile karşılayalım." çağrısını "karşı saldırı" olarak nitelendirdi.

Haberde, “Yeni Osmanlı Türkiye, Atatürk’ün halifeliği kaldırmasından tam 1 asır sonra, 2023’te İslam’ın devlet dini olarak ilan edileceği yeni bir anayasa hazırlıyor.” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Yenişafak

 

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