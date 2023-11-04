  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın görüntüsüyle skandal girişim! Vatandaşlar uyarıldı
Gündem

Erdoğan'ın görüntüsüyle skandal girişim! Vatandaşlar uyarıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-04 18:24:00 -
Erdoğan'ın görüntüsüyle skandal girişim! Vatandaşlar uyarıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip, dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip, dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz."

Başkan Erdoğan'dan tokat gibi sözler: Netanyahu'yu silip attık!
Başkan Erdoğan'dan tokat gibi sözler: Netanyahu'yu silip attık!

Gündem

Başkan Erdoğan'dan tokat gibi sözler: Netanyahu'yu silip attık!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her bir satır ders niteliğinde! Erdoğan'dan AB liderlerine salvolar
Her bir satır ders niteliğinde! Erdoğan'dan AB liderlerine salvolar

Siyaset

Her bir satır ders niteliğinde! Erdoğan'dan AB liderlerine salvolar

Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine dair açıklama
Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine dair açıklama

Siyaset

Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine dair açıklama

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23