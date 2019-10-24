Erdoğan'ın gizli bilgilerine ulaştılar! 5 kişiye hapis cezası

Trabzon SGK İl Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Ş.Y., M.T., E.B., A.Y. ve H.T. adlı 5 personelin kendilerine ait kullanıcı adlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kayıt bilgilerini sorguladığı tespit edildi.

HaberTürk’ün haberine göre, müfettişler tarafından yapılan tespitin ardından 5 memur hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı.

Soruşturmanın sonunda 5 SGK memuru hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle dava açıldı.

Hapis cezası aldılar

Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan memurlar, meraklarından dolayı bu sorgulamayı yaptıklarını itiraf ederek, suç olduğunu bilmediklerini söyledi.

Sanıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi duyduklarını, yaşını ve aile üyelerini merak ettiklerini belirterek beraatlarını istedi.

Hakim, 3'ü kadın 5 veri memurunun her birini önce 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıkların iyi halinden ötürü cezalarını 2.5 yıla indiren hakim, ertelemeye yer olmadığına hükmetti.