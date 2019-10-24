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Erdoğan'ın gizli bilgilerine ulaştılar! 5 kişiye hapis cezası

Trabzon SGK İl Müdürlüğü'nde 5 memurun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel verilerini gizlice incelediği tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan sanıklara 2,5 yıl hapis cezası verildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:43
Erdoğan'ın gizli bilgilerine ulaştılar! 5 kişiye hapis cezası

Trabzon SGK İl Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Ş.Y., M.T., E.B., A.Y. ve H.T. adlı 5 personelin kendilerine ait kullanıcı adlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kayıt bilgilerini sorguladığı tespit edildi.

HaberTürk’ün haberine göre, müfettişler tarafından yapılan tespitin ardından 5 memur hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı.

Soruşturmanın sonunda 5 SGK memuru hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle dava açıldı.

Hapis cezası aldılar

Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan memurlar, meraklarından dolayı bu sorgulamayı yaptıklarını itiraf ederek, suç olduğunu bilmediklerini söyledi.

Sanıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi duyduklarını, yaşını ve aile üyelerini merak ettiklerini belirterek beraatlarını istedi.

Hakim, 3'ü kadın 5 veri memurunun her birini önce 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıkların iyi halinden ötürü cezalarını 2.5 yıla indiren hakim, ertelemeye yer olmadığına hükmetti.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:43
  1. Trabzon SGK İl Müdürlüğü
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • RamazanRamazan16 sa önce
    yazıklar olsun,yazıklar olsun..çivisi çıkmış dünyaya,kokan tuza..yazıklar olsun.fakirin sırtına basana, 3 kuruşa adaletten şaşana..yazıklar olsun.
  • Mehmet karaMehmet kara16 sa önce
    Bi ülkenin kritik yerlerdeki isimlerinin bilgilerine bu kadar kolay ulaşılması devletin ayıbıdır!!!!!
  • RamazanRamazan17 sa önce
    Bu nasıl adalet?..ibreti alem olmak üzere vatana ihanetten idam edilmeliler. 
  • hsnhsn17 sa önce
    ne iyi hali yav. adamlar düpe düz hainlik yapmışlarcumhurbaşkanının özel bilgileriniçalmış. kim bilir kimlere nerelere servis ettile. millet vatan derken chp li klçdrğlı cumhurbaşkanının mal varlığını bu adamlar sayesinde diline dolamış demekki. en az 15 yıl olmalıydı.
  • abdrhmnabdrhmn17 sa önce
    yahu merak edip bakmışlar sadece bunun için hapise atılıyorsa çok yazık. sayın erdoğan bu duruma el atmalıdır.
  • NurNur18 sa önce
    Malmısınız salak mısınız yattın içerideaz bile inşallah iyi hal deyip salmazlar sizi vatan hainimisinizsiz ne alaka başksnın gizli bilgilerini ne yapacaktınız satacakmıydınız düşmanlara bunun adı ahmaklıktır
  • fetösavarfetösavar18 sa önce
    ulan ben ne kadar sevsem de ailemin dışında mesela halamın ya da eniştemin bilgilerini kurcalar mıyım? suç olduğunu bilmiyormuş. kesin fetö...
  • turgut demirciturgut demirci18 sa önce
    BURDAN ADALET MEKANIZMASININ FELÇ OLDUĞUNU TÜRKİYEDE ADALETİN OLMADIĞINI AŞAĞIDAKİ ANLATACAĞIM OLAY YÜZÜNDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR.İKİTELLİDE BİR FİRMA VAR KENDİ OTURDUĞUM DAİRENİN KAPISINI BU ŞAHSA YAPTIRDIM.BÜTÜN ÖDEMELERİMİ BANKA USULÜYLE YAPTIRDIM.HERŞEY KAYITLARDA MEVCUTTUR.BENİM İŞTE OLDUĞUMU BİLEREK BİLEBİLE GÖZGÖRE GÖRE NERDE BOZUK KAPILAR VARSA BENİM DAİREME YAPIŞTIRMIŞLAR.KENDİSİNE SÖYLEDİĞİMDE DEFALARCA BANA YAPTIRACAM ABİ MERAK ETME ABİ EEE SONRASINDA İSTEDİĞİN YERE GİDEBİLİRSİN DEMEZMİ.TÜKETİCİ MAHKEMEYE BAŞVURDUM.DURUŞMALARA KATILDIM TEBLİGAT GÖNDERİLECEKTİ.EN SON 19.09.2019 DA SAAT:10 55 DE MAHKEMEM VARDI İŞ YOĞUNLUĞUNDAN GİDEMEDİM.E DEVLETTEN BİRBAKAYIM DEDİM MAHKEME SONUCUNA BİRDE NE GÖREYİM DOSYA DURUMU DOSYADAN KALDIRILMIŞ.İŞTE ADALET BU.
  • BERKİNBERKİN19 sa önce
    EKSİKSİZ SÖYLESİNLER DENELERİ VAR VATANDAŞ MERAK ETMESİN.
  • Haluk NedimHaluk Nedim19 sa önce
    İşte adalet sonra neden en güvenilmez kurum yargı?
  • YAŞARYAŞAR19 sa önce
    Sanıkların savunmalarına bakar mısınız. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi duyduklarını, yaşını ve aile üyelerini merak" etmişler. SGK Veri Hazırlama Kontrol bölümünde çalışan bir kişinin, merak dahi olsa başkalarının kişisel bilgilerine bakılması, hele verilerine ulaşılan kişinin ülkenin yönetim katında biri olması, hatta bu kişi sıradan vatandaş dahi olsa veya her kim olursa olsun, görevini kötüye kullanarak mesleki avantajını kullanarak bu bilgilere ulaşıyor olmasından dolayı 2,5 yıllık ceza bana göre az bile. Bu şekilde yetkilendirilen memurların, görevi haricinde yetkisinin kullanmasına büyük cezalar getirilmeli.
  • AlpAlp19 sa önce
    İleride çıkabilecek problemlerde sorumlu tutulmalı.
  • klmklm19 sa önce
    Başkan , Erdoğan da diktatörlüğündsi olsaydı bu çakal lar bu ceza ile mi kurtulacaklardı ???yinede bu ceza cezadan fazla mükafat a benziyor...
  • Tata TongaTata Tonga19 sa önce
    Yaşı ve aile üyeleri gizli bilgi mi şimdi?
  • Sahin EfendiSahin Efendi19 sa önce
    5 YIL cok AZ!1. 30 YIL2. VATANDALIKTAN ATMA3. Yonanistana gönderme Ceza böyle olur
  • EKOLL EKOLL 19 sa önce
    Fetöcü ya da ajan olabilirler. İncelenmeli.
  • FehmiFehmi19 sa önce
    Amerika YPG yi terör kabul ediyor. İçimizdeki Amerikalılar da kabul etmiyor. 
  • Ismail zazaIsmail zaza19 sa önce
    Böyle sevgiye can kurban reisi çok seviyorlarmış bide sevmediği kişilerin bilgilerine ulaşsaydılar oki bu kadar meraklıdırlar.

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