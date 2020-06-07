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Erdoğan'ın fotoğrafları Nevşin Mengü'yü rahatsız etti! Akıllara zarar yorum

Sosyal medyadan yaptığı ilginç yorumlarla dikkat çekmeye çalışan Nevşin Mengü, bir tuhaflığa daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:14:00 -
Erdoğan'ın fotoğrafları Nevşin Mengü'yü rahatsız etti! Akıllara zarar yorum

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Ankara'da mesaiye devam" mesajı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğrafları da yer aldı.

Nevşin Mengü rahatsız oldu

Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşmasının ardından, sosyal medyadan yaptığı ilginç yorumlarla dikkat çekmeye çalışan Nevşin Mengü bir tuhaflığa daha imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını kendince yorumlamaya çalışan Mengü, "Kocaman boş bir alanda, tek başına yürüyerek telefonla konuşan Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları Cumhurbaşkanı için yalnız, izole edilmiş, tek başına bırakılmış bir kişi duygusu veriyor. Verilmek istenen duygu bu idiyse başarılı." şeklinde ilginç ifadeler kullandı.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Mengü'nün akıllara zarar yorumu, sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o tuhaf tweet:

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