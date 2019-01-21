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Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikrinden yola çıkarak üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması için D8P(Paymant card) geliştirildiğini söyledi. Shaari "Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar" dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:53
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe

Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) ticareti "D8P Card" ile yapacak. D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi. Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar" dedi.

Enerji konusundaki çalışmalar sürüyor

2019 yılında üye ülkeler arasında, özellikle enerji sektöründe iş birliğini çok ciddi bir şekilde hedeflediklerini aktaran Dato Ku Jaafar Ku Shaari, enerji kaynaklarının üye ülkelere dağıtılması ve iletilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Dato Ku Jaafar Ku Shaari "Turizm, çalışma yapmayı planladığımız potansiyel alanlardan birisi. Umuyoruz ki 2019'da imzalamış olduğumuz Tercihli Ticaret Anlaşması, 'Preferantial Trade Agreement' (PTA) anlaşması doğrultusunda meyvelerini toplarız. Ayrıca üye devletler arasında varılan gümrük anlaşmasıyla da bu tercihli ticaret faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Sabiha Gökçen'de D-8 ülkelerinin vatandaşlarına hızlı geçiş imkanı

Havalimanı ağının kurulması ile vize anlaşmasının hayata geçeceğini ve aktif olarak kullanılacağını belirten Dato Ku Jaafar Ku Shaari şöyle konuştu: "Seçilmiş havalimanı projesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seçilmesi konusunda bir iyi niyet mektubu imzaladık. Bu havalimanı ile D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için fast track (hızlı geçiş) hizmeti sağlanacak."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:53
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. d8 ülkeleri
  3. dolar

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