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Medya Erdoğan'ın eski metin yazarından Instagram'la ilgili şok iddia! "Tarikat" detayı şaşkına çevirdi
Medya

Erdoğan'ın eski metin yazarından Instagram'la ilgili şok iddia! "Tarikat" detayı şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-06 10:50:00 -
Erdoğan'ın eski metin yazarından Instagram'la ilgili şok iddia! "Tarikat" detayı şaşkına çevirdi

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline destek vererek, "Sosyal medya mecralarının sadece eğlence, iletişim ve ticaret amaçlı olduğunu zannedenler fena halde yanılıyorlar" dedi.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline destek vererek, "Sosyal medya mecralarının sadece eğlence, iletişim ve ticaret amaçlı olduğunu zannedenler fena halde yanılıyorlar" dedi. 

Aydın Ünal, köşesinde "Sosyal medya ne işe yarar?" başlığıyla kaleme aldığı kısımda, "Sosyal medya mecralarına karşı korumasız bir ülke, asla bağımsız bir ülke değildir" diyerek, sosyal medya platformlarına ilişkin 6 madde sıraladı:

"1. İstihbarat topluyorlar.

2. İstedikleri haberi vererek, istemediklerini sansürleyerek, yalan haber yayarak algı operasyonları yapıyorlar.
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3. Küresel ve yerel ticareti yönlendiriyorlar.

4. Bağımlılık oluşturuyorlar.

5. Üyelerinin ortak tavır ve tepki belirlediği küresel bir tarikat inşa ediyorlar.

6. Bütün bunların üzerine bir de yüklü miktarda para kazanıyorlar."

 

 

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Yorumlar

malum

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cenk vakti

YAHU Şu ınstagramı düşündüğünüz kadar FİLİSTİN'İ-GAZZEYİ-MESCİDİ AKSA'YI-DOĞU TÜRKİSTAN'I düşünsenizYA ALLAH bunun hesabını sormayacakmı sanıyorsunuz.
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