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Medya Erdoğan'ın eski metin yazarı resmen çileden çıktı: Hayırdır? Neden rahatsız oldun? Derdin ne?
Medya

Erdoğan'ın eski metin yazarı resmen çileden çıktı: Hayırdır? Neden rahatsız oldun? Derdin ne?

Yeniakit Publisher
2024-07-06 13:25:00 -
Erdoğan'ın eski metin yazarı resmen çileden çıktı: Hayırdır? Neden rahatsız oldun? Derdin ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, son dönemde Kayseri'de yaşanan cinsel istismar vakasından sonra Suriyelilere yönelik protestoları konu aldığı yazısında, "Suç mu işliyor Suriyeliler? Hapishanelerdeki katiller, hırsızlar, tacizciler, tecavüzcüler, çocuk istismarcıları senin soydaşın, vatandaşın, hemşehrin, fikirdaşın, partidaşın, yoldaşın değiller mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, son dönemde Kayseri'de yaşanan cinsel istismar vakasından sonra Suriyelilere yönelik protestoları konu aldığı yazısında, "Suç mu işliyor Suriyeliler? Hapishanelerdeki katiller, hırsızlar, tacizciler, tecavüzcüler, çocuk istismarcıları senin soydaşın, vatandaşın, hemşehrin, fikirdaşın, partidaşın, yoldaşın değiller mi?" ifadelerini kullandı.

"Suriyeliler gitsin" diyenleri eleştiren Ünal, "Eğer bu ülkeden birinin gitmesi gerekiyorsa sen git! Kibrini, ırkçılığını, faşistliğini, kararmış kalbini, karakterin olmuş kötülüğünü, pisliğini, sarhoşluğunu, çıplaklığını, din düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını, ateizmini, şamanizmini, deizmini, sapkınlığını, merhametsizliğini, vicdansızlığını, elitizmini, vandallığını, barbarlığını, magandalığını, darbelerini, baskını, zulmünü, terörünü, insana, millete, iyiye, güzele olan nefretini, tiksintilerini, iğrençliklerini, azgınlığını, bencilliğini, fitneni, fesadını, ayrımcılığını, asalaklığını, ahmaklığını, cehaletini, gönüllü ajanlığını al defol git! Git o çok sevdiğin, kölesi olmak için can attığın Batılının yanında beşinci sınıf olarak yaşa.

Vallahi bu ülkede seninle yaşamaktansa, 5 değil 50 milyon Suriyeli ile yaşamayı tercih ederim" diye yazdı.

 
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