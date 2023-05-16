Erdoğan'ın eski danışmanının devreler yandı! Senin kafan mı güzel Akif

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki tetikçilerinden Akif Beki, muhalefetin yaşadığı seçim yenilgisine kılıf uydurma gayretine girişti.

Seçimlerden önce, muhalefetin kazanamaması halinde Türkiye'nin uçuruma sürükleneceğini ileri süren Beki, şimdi ise seçimlere çok büyük önem atfedilmemesi gerektiğini ima etti.

Kafasının bir hayli karışık olduğu her cümlesine yansıyan Beki, yazısında özetle şunları kaydetti:

"İktidar, ölüm-kalım mücadelesine çevirdi. Kaybetmesi halinde dünyanın sonu olacakmış gibi gösterdi.

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Oysa din de vatan da dünya da yerli yerinde duruyor, bir yere gittikleri yok.

İkinci turda Cumhurbaşkanlığını kim alırsa alsın, yine bir yere gitmeyecekler.

Kaybeden taraf için de dünyanın sonu olmayacak.

Muhalefet tabanında hayal kırıklığı açık ama sonucun, iktidar cephesini de tam memnun ve tatmin ettiği söylenemez."