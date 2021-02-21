Erdoğan'ın Emin Saraç Hoca için verdiği ilanlar Faruk Bildirici'ye dert oldu! Aralarında Akit de var

Kendi kendini ombudsman ilan eden CHP'li eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'nın vefatı üzerine bazı gazetelere taziye vermesinde rahatsız oldu. Erdoğan''ın önemsediği İslam alimi için verdiği taziye ilanlarıının yayınlandığı basın kuruluşlarından biri de gazetemiz Yeni Akit oldu.

İlanları hazmedemedi

“Erdoğan’ın ‘kıymetlisi’ gazeteler belli oldu” diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla algı oluşturma çabasına girişen ve taziye ilanlarını hazmedemeyen Bildirici şu ifadelerde bulundu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kıymetlisi” gazeteler belli oldu! Erdoğan, M. Emin Saraç için Akşam, Yeni Şafak, Hürriyet, Sabah, Yeni Akit’e yarım sayfa başsağlığı ilanı verdi. İktidara uzak olanları geçtim, Erdoğan, Türkiye ve Milliyet’e bile ilan vermemiş. Enteresan bir tavır.”

"Okuduğum Türkiye gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başsağlığı ilanı yoktu. Ama sanırım İstanbul baskısına Erdoğan’ın ilanı konulmuş. Düzelmeliyim. Aynı sayfanın ilanlı ve ilansız görüntüsü de altta..."

Erdoğan taziye ilanı vermişti

Erdoğan’ın taziye ilanında şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın vefatından derin bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Başkan Erdoğan da cenazeye iştirak etti

YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Fatih Saraç’ın babası olan M. Emin Saraç Hoca için bugün Fatih Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının katıldığı cenaze töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda musallada Hakk'a uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip okulları yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman ziyaretlerine de gittim. Bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim.

Hocamız gerçekten ömrü bir muhaddis olarak gerek tefsir, fıkıh ilminde olsun hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir. Onların da vebali olur. Aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım.

Biz kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim, ebedi alemde de bizleri haşr-u cem eylesin."