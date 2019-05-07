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Erdoğan’ın dünyaya ders verdiği organizasyondan flaş çağrı: Aramıza katılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce dünyaya ders verdiği DAVOS'tan flaş bir çağrı geldi. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, gelecek yıl ocak ayında Davos'ta gerçekleşecek olan 50'nci yıl dönümümüzde aramızda görmek istiyoruz" dedi.

07 Mayıs 2019 Salı 13:05
Erdoğan’ın dünyaya ders verdiği organizasyondan flaş çağrı: Aramıza katılsın

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl ocak ayında Davos'ta gerçekleşecek olan 50'nci yıl dönümümüze kesinlikle davet edildi. Katılıp katılmama kararı Başkan Erdoğan’a ait ancak kendisi toplantıya içtenlikle davet edildi." dedi.

Türkiye'ye bir dizi ziyaret için gelen WEF Başkanı Brende, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ankara ziyaretinde bakanlık düzeyinde önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Brende, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmemizde Dünya Ekonomik Forumu ile Türkiye arasındaki iş birliğini nasıl güçlendirebileceğimizi tartıştık. Dünya Ekonomik Forumu'nun önemli olacağı konusunda görüş birliğine vardık. Ayrıca şimdi Türkiye ekonominin rekabet edebilirliğini güçlendirmek için ekonomik reformlar yaptığı dönemde önemli." ifadelerini kullandı. 

"Emine Erdoğan’ın Ürdün'deki 'sıfır atık' konuşması katılımcılar tarafından iyi karşılandı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de görüştüğünü anlatan Brende, şöyle devam etti:

"Türkiye, San Francisco'da Endüstri 4.0 için açtığımız merkeze çok aktif şekilde katılım sağladı. Türkiye'nin yapay zeka gibi yeni teknolojilere, nesnelerin internetine iyi bir şekilde hazır olmasını sağlamak için de iş birliğimiz var ve bu iş birliğini nasıl güçlendirebileceğimizi tartıştık. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile de bir araya geldik. 'First Lady' Emine Erdoğan’ın Ürdün'de düzenlenen "Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da Dünya Ekonomik Forumu"nda yaptığı ve katılımcılar tarafından iyi karşılanan 'sıfır atık' konusundaki açıklamaları ve bunu nasıl takip edebileceğimizi konuştuk."

Brende, ziyaret kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüşerek Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği konusunda iş birliğinin öneminden bahsettiklerini dile getirdi. 

"Karar, Başkan Erdoğan’a ait ancak toplantıya içtenlikle davet edildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek yılki Davos Zirvesi’ne katılımı yönündeki beklentilere ilişkin de açıklamada bulunan Brende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl ocak ayında Davos'ta gerçekleşecek olan 50'nci yıl dönümümüze kesinlikle davet edildi. Katılıp katılmama kararı Başkan Erdoğan’a ait ancak toplantıya içtenlikle davet edildi." dedi.

"4. Sanayi Devrimi'nde Türkiye için büyük fırsat var"

Borge Brende, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin yavaşladığını, Türkiye'nin bu küresel yavaşlamadan etkilendiğini dile getiren Brende, "Hükümetin şu anda bunu ele almak için farklı girişimlerde bulunduğunu biliyorum. Bu konuda da Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştük. Ve ben de burada toplantıda da söyledim; bu konuya daha geniş bir perspektife de bakmalıyız. Son 20 yılda Türkiye’deki gelişmelere bakarsanız bunların ne kadar etkileyici olduğunu görürsünüz. Bence önemli olan, Türkiye'nin son 20 yılda yaptıklarını gelecek 20 yılda da yapması. Ve bence hükumet şu anda bunun ne tür politikalar gerektirdiğine bakıyor." diye konuştu.

Brende, dördüncü sanayi devriminde Türkiye için fırsatlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Şu an dördüncü sanayi devrimi konusunda işbirliği yapmaktan dolayı mutluyum. Bence burada bir G20 ülkesi olarak 80 milyon nüfuslu Türkiye için büyük fırsatlar var. Ayrıca çok fazla genç insana sahip. Bu nedenle, politikalar uyumlu hale getirildiğinde Türkiye'nin dördüncü sanayi devriminin kazananı olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 13:05
  1. Ankara
  2. başkan erdoğan
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. DAVOS

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