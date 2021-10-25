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Gündem Erdoğan'ın dik duruşu 10 büyükelçiye geri adım attırdı sosyal medya yıkıldı!
Gündem

Erdoğan'ın dik duruşu 10 büyükelçiye geri adım attırdı sosyal medya yıkıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisinin ardından, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan ve ABD Büyükelçiliği'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçilik geri adım attı. Büyükelçiliklerin açıklamasının ardından sosyal medyada açılan 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi Twitter'da ilk sıralara yerleşti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 23:14:00 - 2021-10-25 23:18:00
Erdoğan'ın dik duruşu 10 büyükelçiye geri adım attırdı sosyal medya yıkıldı!

yeniakit.com.tr

ABD Büyükelçiliği’nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçilik, meşru hükümeti devirme planı olan Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye hadsizce çağrıda bulundu.

10 büyükelçinin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu çağrıyı Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendirerek sert tepki gösterdi. 

Erdoğan'dan 10 büyükelçi için 'istenmeyen adam' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmeleri için talimat verdiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

Yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar, Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.

Muhalefet, Erdoğan'ın açıklamasını eleştirdi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi başta olmak üzere muhalefet, Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahaleye sert bir şekilde tepki gösteren Erdoğan'ı eleştirerek, 10 büyükelçiyi destekleyecek şekilde açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül'den manidar görüşme

Böyle bir süreçte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yle yaptığı görüşme ise dikkat çekmişti.

New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!
New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

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New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

10 büyükelçilik geri adım attı

Bugün ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Kavala çağrısından geri adım attı. Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceklerini beyan eden ifadelerin kullanıldığı paylaşım diğer büyükelçilikler tarafından da paylaşıldı. (Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda)

Sosyal medya yıkıldı: Teşekkürler Erdoğan

10 büyükelçinin geri adım atması sonrası hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelirken sosyal medya da yıkıldı. Sosyal medyada #TeşekkürlerErdoğan etiketi gündemin ilk sıralarına yerleşti.

 

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşunu takdir ederken 'milli duruş' sergileyemeyen muhalefete de tepki gösterdi.

Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!
Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!

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Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!

Alpay Özalan: Muhalefet yine rezil oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da 10 büyükelçinin geri adımı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hadsizce içişlerimize burnunu sokmaya çalışanlar, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın kararlı ve dik duruşu sonrası geri adım attı. Yerli ve milli duruş sergilemeyip başkalarının maşası olduğunu gösteren muhalefet ise yine rezil oldu. Öylece ortada kaldılar. #TeşekkürlerErdogan

10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu
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İşte sosyal medyada atılan mesajlardan bazıları:

Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama
Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama

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Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama

Erdoğan'ın resti 10 büyükelçiye geri adım attırdı! Gözler muhalefete çevrildi
Erdoğan'ın resti 10 büyükelçiye geri adım attırdı! Gözler muhalefete çevrildi

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Erdoğan'ın resti 10 büyükelçiye geri adım attırdı! Gözler muhalefete çevrildi

10 büyükelçinin geri adım atmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama
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10 büyükelçinin geri adım atmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

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