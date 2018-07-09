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Erdoğan'ın daveti Yunan bakanı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapılacak olan yemin törenine eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'yi davet etmesi Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u rahatsız etti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
Erdoğan'ın daveti Yunan bakanı rahatsız etti

Türkiye karşıtı tutumunun şekli nedeniyle kendi ülkesinde dahi pek çok kez seviyesizlik ve lümpenlikle suçlanan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, söz konusu tutumuna devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştirilecek yemin törenine davet ettiği ülkenin eski dışişleri bakanı Dora Bakoyanni, bu daveti kabul ettiği için Kammenos tarafından hedef alındı.

SEVİYESİZ AÇIKLAMALAR

Kammenos, twitter hesabından Dora Bakoyanni'yi hedef alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili seviyesiz açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nı pek çok kez kınama açıklaması yapmak zorunda bırakan aşırı sağcı Bağımsız Yunanlar partisi lideri Kammenos’a bu tweetin ardından kendi ülkesinde dahi tepki sesleri yükseldi.

BAKOYANNİ TAKDİR TOPLADI

Öte yandan Kammenos ve benzeri aşırı sağ grupların hedef tahtasına oturttuğu Bakoyanni ise “İki ülke ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde böyle bir davet aldım. İletişim yollarını daima açık tutmak, en faydalı adım olacaktır” ifadeleriyle eleştirilere cevap verdi. Bakoyanni’nin sağduyulu tutumu takdir topladı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
  1. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
  2. eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni

YORUM YAZ

  • hakanhakan1 sa önce
    senin gibi densizlerimi davet edecek git işine kelleş yunan
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