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Medya Erdoğan'ın çocukluk arkadaşından, Cumhurbaşkanı'nın o kararıyla ilgili dikkat çeken çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Erdoğan'ın çocukluk arkadaşından, Cumhurbaşkanı'nın o kararıyla ilgili dikkat çeken çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2024-05-28 15:25:00 -
Erdoğan'ın çocukluk arkadaşından, Cumhurbaşkanı'nın o kararıyla ilgili dikkat çeken çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaşlılık ve hastalık gerekçesiyle 28 Şubat hükümlülerine af uyguladı. Af kararı, toplumda farklı tepkilere sebep olurken, Hürriyet gazetesi yazarı ve Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı Fuat Bol'dan konuya dair dikkat çeken bir yazı geldi. Bol, "Darbecilerin affedilmesi iyi mi oldu kötü mü; siz karar verin!" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaşlılık ve hastalık gerekçesiyle 28 Şubat hükümlülerine af uyguladı. Af kararı, toplumda farklı tepkilere sebep olurken, Hürriyet gazetesi yazarı ve Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı Fuat Bol'dan konuya dair dikkat çeken bir yazı geldi. Bol, "Darbecilerin affedilmesi iyi mi oldu kötü mü; siz karar verin!" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat hükümlülerinin, yaşlılık ve hastalık hallerini dikkate alarak af yetkisini kullandı, bunun sonucunda da ilgili kişiler hapishaneden tahliye edildiler.

28 Şubat davası, 28 Şubat sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirakle suçlanan 103 sanık hakkında, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve yalnızca askerlerin yargılandığı, eksik bir davadır.

Zira Mahkeme, aynı suça iştirak etmiş olan sivillere (iş dünyasına, bürokrasiye, medyaya) hiç dokunmamıştır. Halbuki askeri kışkırtan ve mahut darbeyi yapmaya itenler, yalnızca azmettirenler olmayıp, hükümeti devirmek suçuna bizzat iştirak edenler sivil cenahtı.
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Ama dava, yalnızca askerlere açıldı, onlar yargılandı ve dolayısıyla yalnızca onlardan bir kısmı hüküm giydiler.

Oysa, 28 Şubat’ın mahut anlı- şanlı generalleri, 28 Şubat’ın bin yıl süreceğinden dem vuruyorlardı. Darbeci zihniyetin iktidarı ancak 3-5 yıl sürebildi. 2002 seçimleriyle, tüm destekçileriyle silinip gittiler. Tek başına iktidara gelen AK Parti iktidarı, demokrasi tarihimizde ilk defa demokrasiye kasteden demokrasi düşmanlarından hesap sordu.

(...) Halkımız, demokrasiyi mücadele vererek elde etmedi ancak kendisine dayatılan sözde demokrasiyi gerçek demokrasiye çevirmek için çok bedeller ödedi.

(...) En son olarak Erdoğan ve AK Parti tek başına iktidara geldi, ona ve hükümetlerine karşı da darbe üstüne darbeler denediler.

Ve halen daha denemeye devam ediyorlar.

Darbecilerin affedilmesi iyi mi oldu kötü mü; siz karar verin!"

 

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Yorumlar

Tunç

Demokrasi düşmanı darbecilerin affı kötü değil, çok kötü oldu. Hala birileri bu aftan nemalanacak ve yeni maceralar arayacak. Leşleri hapishaneden çıkmalıydı.

oflu hoca

affedilmeleri HATA olmuştur. RTE yanlış yapmıştır. 1960 dan beri süre gelen abd destekli darbelerin acılarını çeken insanlara sormadan verilmiş saçma sapan bir karardır, GÜNAH tır.
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