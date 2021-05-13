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Dünya Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi
Dünya

Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştükten sonra BM Genel Sekreteri Guterres'i arayarak Filistin hakkında görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 21:17:00 - 2021-05-13 21:18:48
Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent Moskova'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile videokonferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Görüşmede, Putin, BM'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Filistin meselesinde gerilimin artmasına ilişkin, "Her iki tarafın da şiddet içerikli eylemleri sonlandırması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması" gerektiği vurgulandı. Bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve kabul görmüş uluslararası normlar çerçevesinde iki ülke arasında çözüm prensibine destek verildiği ifade edildi.

Suriye meselesine dair ise Rusya ve BM arasında, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, insani yardım, ülkenin ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden oluşturulması ile ilgili koordineli girişimlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. Suriyeliler arasında anayasal sürecin desteklenmesinin önemine işaret edildi. Putin ve Guterres, Libya, Yemen, Afganistan meselelerini de ele aldı.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin konusunu görüşmüştü. Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.

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Yorumlar

Öztürk ÖZİSLAM

Putin kadar olamayanlara yazıklar olsun. Bizim yerli ... Putin kadar Filistin'e sahip çıkarmadılar.
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