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Gündem Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür
Gündem

Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:05:00 -
Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılmış, burada yaptığı konuşmada, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı.

Fransa'nın skandallarının ardından yaşanan gerilimle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransız mallarını asla satın almayın. Fransa'da nasıl Türk markalı ürünler almayın deniliyorsa ben de buradan Fransız markalara iltifat etmeyin satın almayın diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür geldi. Yayımlanan karikatürde 'laikliğin Fransız malı olduğu' belirtilerek 'Ne hayrını gördün, at gitsin" ifadelerine yer verildi.

İşte o karikatür:

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