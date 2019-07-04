Erdoğan’ın çağrısına uzmanlardan destek solculardan köstek! "Karma eğitim insan fıtratına aykırıdır"

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lise yıllarında ülkemizde kız ve erkek liseleri vardı. Sonra karıştırdılar. Şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz." diyerek YÖK Başkanına seslendi:

Erdoğan: Türkiye'de benzer bir adım atmalı

"G20 zirvesinde Japonya'daydık. Japonya'daki 800 üniversitenin 80 tanesi kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Bu üniversite şahsıma fahri doktora verdi. Kreşten alıp ilk, orta, lise ve üniversite olmak üzere farklı bir yapıyı oluşturmuş durumdalar. Bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey. Türkiye'de benzer bir adımı atmalı."

Paçavralar Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsızlık duyan solak paçavralar, 'Erdoğan karma eğitimi hedef aldı', 'Karma eğitimi hedef alan Erdoğan'dan YÖK'e talimat' gibi başlıklar kullandı. Bazı çevreler her ne kadar rahatsızlık duysa da araştırmalar kız erkek ayrı eğitim sisteminin karma eğitimden çok daha verimli sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlardan Erdoğan'a destek

Davut Yavuz: Karma eğitim insan fıtratına aykırı!

Karma eğitimden vazgeçilmesine ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Eğitimci Davut Yavuz, "Karma eğitim, insan fıtratına aykırı bir durumdur. Dünya tekli eğitimdeki yüksek başarı oranını gördüğü için karma eğitimden vazgeçti." diyerek şunları söyledi:

"Toplumumuza baktığımız zaman, kadın ve erkek bir araya geldiğinde bile bir tarafta kadınlar diğer tarafta da erkekler toplanarak ayrı ayrı sohbet ederler. Çünkü her iki cinsiyetin muhabbetleri de kendilerine göredir. Avustralya'da devlet eğitim masrafını karşılıyor. Özel okullara destek oluyor. Karma eğitim değil de tekli eğitim yapan okullara ekstra ücretler veriyor. Çünkü bu sistemde eğitimin daha başarılı olduğunu görmüşler. Tekli eğitimde çocuğun aklı başka şeylerle meşgul olmuyor. Karşı cinsin baskısı ya da cazibesi tesirinde kalıp derslerini bir kenara atmıyor. Tekli eğitim bilimsel açıdan faydalı göründüğü gibi örf ve adetlerimizle dinimiz açısından da daha uygundur."

Ali Aydın: Toplumun beklentilerini engellemeye kimsenin hakkı yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Özgür Eğitim Sen Genel Sekreteri Ali Aydın da YÖK'e yapılan tekli eğitim çağrısını olumlu karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Toplumda böyle bir beklenti ve istek varsa bunu engellemeye kimsenin hakkı yok. Çünkü biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Karma eğitim ile birlikte tekli eğitim sistemi uygulayan liseler ile üniversitelerin kurulmasından sonra toplumun ilgisi ile başarı oranını zaten değerlendirir ve üzerinde tartışırız. AK Parti iktidarı istediği her yasayı çıkartabilecek güçlü bir hükümet. Hükümetlerin görevi de toplumun beklentileri noktasında yasalar çıkarmaktır."