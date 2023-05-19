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Gündem Erdoğan’ın bunu dediği iddia edilmişti! Flaş Sinan Oğan açıklaması! Yalanlandı
Gündem

Erdoğan’ın bunu dediği iddia edilmişti! Flaş Sinan Oğan açıklaması! Yalanlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 23:13:00 - 2023-05-19 23:32:16
Erdoğan’ın bunu dediği iddia edilmişti! Flaş Sinan Oğan açıklaması! Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Tayyip Erdoğan'ın 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' diye bir ifadesinin olmadığını açıkladı.

CNN International sunucusu Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sürecinden dış politikaya birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı medyada yer alan Başkan Erdoğan'ın CNN International'a verdiği mülakatta, "Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediği iddiasını yalalandı.

İletişim Başkanlığı: Başkan Erdoğan'ın böyle bir ifadesi yoktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta, "Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dedi." iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiaya konu mülakatta böyle bir ifade kullanmamıştır.'' denildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İddiaya konu mülakat incelendiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, böyle bir ifade kullanmadığı tespit edilmiştir.
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Başkan Erdoğan'ın verdiği cevap

CNN International'dan Becky Anderson'ın, "İlk turdaki adaylardan Sinan Oğan'ın ikinci turda kendisine destek verip vermemesinin ne kadar önemli olduğu ve destek durumunda karşılık olarak bir teklifte bulunup bulunmayacağı" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle yanıt vermiştir:

Ben bu tür pazarlıkları hiç sevmem. Bugüne kadar da hiç bu tür pazarlıklara girmiş birisi değilim. Kaldı ki bu seçim bitmiş bir seçim. Bu seçimden sonra da artık bu işin kaderini belirleyecek olan halkımın bizzat kendisidir.

Erdoğan'ın cümlesi gibi servis edildi

CNN için haberi hazırlayan Tamara Qiblawi ve Işıl Sariyüce, "Bu arada Erdoğan, CNN'e Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğini söyledi" şeklinde bir yorum cümlesi aktarmıştır. Bu yorum cümlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiymiş gibi servis edilmektedir.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta, "Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim" dedi." iddiası doğru değildir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etmişti.

KAYNAK: HABER7

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