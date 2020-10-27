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Dünya Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki
Dünya

Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fransa mallarını almayın' çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:46:00 -
Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Türkiye'nin boykot çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türkiye'ye karşı boykot misillemesi yapmayı planlamadığını açıkladı.

Riester, RTL radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Boykotların etkisinin ne olacağını söylemek için erken olduğunu belirten Riester, "Gelecek günlerde nasıl gelişmeler olacağını takip ediyoruz" dedi.

Riester, Türkiye ile görüşmelere ve ilişkilere devam edeceklerini ifade etti.

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Yorumlar

T.C. Vatandaşı

Riester beyefendi, sen git geri zekalı Macron ile görüşmelere öncelik ver. Ondan sonra Türkiye ile görüşmelere ve ilişkilere devam edersin. Bu kadar da cahil olmayın.
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Mesut

Peygamberlere saygı duymayanlarla işimiz olmaz ve düşman oluruz aslında da ülke Laik ülke napcan...!
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