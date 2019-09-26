Erdoğan’ın BM’deki Filistin çıkışı! Ümmetin kalbini fethetti

BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmasında, İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmünü, Keşmir halkının yaşadığı insanlık dışı dramı, Suriyeli mültecilerin yaşadıkları acı tecrübeleri gündeme getirerek dünya liderlerine, “Adalet ve vicdan” çağrısı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mazlum coğrafyaların kalbini fethetti. Bir kez daha mazlumların sesi, firavunların kâbusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ümmetin temsilcilerinden teşekkür yağdı.

Filistin için bir ilk

Erdoğan’a şükranlarını sunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, “Filistin halkı, İsrail’in 70 yılı aşkın süredir devam eden işgal siyasetini gözler önüne seren cesur ve tarihi konuşmanızdan dolayı büyük gurur duyuyor” dedi. Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yayımladığı açık mektubunda, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine “1947’den günümüze Filistin topraklarını yansıtan haritayı” göstererek İsrail işgalini gözler önüne serdiği tarihi konuşmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Heniye, “Böylesi bir konuşmaya bu tür toplantılarda ilk kez tanık olundu” sözlerini sarf etti.

Keşmir’in gönlünü fethetti

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai ise “Erdoğan yaptığı açıklamayla Keşmir halkının gönlünü fethetti” sözlerini paylaştı. Fai, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının, konuya ilişkin en makul, pratik ve uygulanabilir açıklama olduğunu vurguladı. Fai, “BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 8 milyon Keşmirlinin hâlâ kuşatma altında olduğunu” hatırlatan Erdoğan’ın, “Keşmir meselesinin adalet ve çatışma yerine eşitlik temelinde diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği” yönündeki görüşlerine kimsenin karşı çıkmayacağının altını çizdi.

Pakistan’dan teşekkür

Mazlumların sesi olan Erdoğan’a bir teşekkür de Pakistan’dan geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. BM toplantısı için New York’ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan’ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanına Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz” diye konuştu.

Terör devleti ve Firavun rahatsız

Erdoğan’ın ümmete umut aşılayan sözleri terör devleti İsrail ve darbeci Sisi’yi ise rahatsız etti. İsrail ve Mısır’ın darbe yönetiminden yapılan açıklamada Erdoğan ve Türkiye aleyhine ifadeler kullanıldı. BM’deki konuşmasında İsrail’e, “Sokaktak masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürülmesi görüntüleri vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdir. Merak ediyorum, bu İsrail neresidir” sözleriyle yüklenen Erdoğan’a eli kanlı Netanyahu tepki gösterdi. İşgalci Netanyahu, “İsrail hakkında yalan söylemeye son vermeyen, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver” dedi. Mısır’ın darbe yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, ise “Erdoğan’ın adaleti savunuyor gibi görünerek Mısır’a olan nefretini ortaya koyduğunu” iddia etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Başkan Erdoğan’ın BM’deki cesur konuşması sosyal medyada da büyük ilgi görürken, Twitter’daki Sesimiz Erdoğan anlamına gelen “#OurVoiceErdoğan” etiketi dünya listesinde zirvede yer aldı.

Başkan Keşmir’e de el attı

BM Genel Merkezi’nde Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde düzenlenen “Nefret Söylemiyle Mücadele” temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keşmir konusunda önemli mesajlar verdi. Toplantının içeriğinin çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

Keşmir de Filistin gibi açık cezaevi

“Şu anda Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Onun için de şu anda bizim bütün kararlılığımız Cammu Keşmir’deki bu adımları bir an önce yerli yerine oturtmak, orada yaşayan Müslümanların haklarını da sonuna kadar korumak ve onların giriş çıkışlarının serbest hale getirilmesini sağlamaktır. Ben bunu neye benzetiyorum, biliyor musunuz? Aynen şu anda Filistin’de olanlara benzetebiliyorum.

Beni yarım saat sınırda beklettiler

Filistin’de olanlar çıkabiliyor mu Filistin’den? Hayır. Onlar da yine oradaki İsrail devletinin iznine tabi. Son bir örnek vereyim, sözlerimi bitireyim. Ben Başbakan olarak İsrail’e gittim. İsrail’den Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildim.”