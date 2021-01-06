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Gündem Erdoğan’ın bir zaferi daha! Rus yazarın Katar-Suudi yorumu
Gündem

Erdoğan’ın bir zaferi daha! Rus yazarın Katar-Suudi yorumu

Suudi’nin başını çektiği Körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı 3.5 yıllık ablukanın bitişini yorumlayan Igor Pankratenko, “Erdoğan’ın bir zaferi daha” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:31:00 -
Erdoğan’ın bir zaferi daha! Rus yazarın Katar-Suudi yorumu

 Levent Sonat 

Suudi’nin başını çektiği Körfez ülkelerinin 3.5 yıllık ablukayı kaldırıp Katar’la anlaşması ve sınırları açması tüm dünya gibi Azerbaycan’da da yankı buldu. Rusça yayın yapan Azeri sitesi haqqin.az’ın yazarı Igor Pankratenko, olayı “Erdoğan’ın bir zaferi daha” diyerek yorumladı. Rus yazar analizinde şu ifadelere yer verdi: “Mayıs 2017’de, bir dizi Körfez ülkesi (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) ve müttefikleri (Mısır) ile Bahreyn ve Maldivler gibi uydular, Katar liderliğine 14 maddelik bir ültimatom sundular. Amaçları İran’ı şeytan olarak görmeyen Katar’ın Türkiye ile bağını koparmaktı. O günlerde Doha, sadece Ankara’nın sert ve tamamen tartışmasız konumuna güvenerek dayanmayı başardı, çünkü Erdoğan, Katar’daki askeri varlığını hızla artırdı ve ateşli Arap adamlara mesajı verdi: ‘Sadece denebilir ama hiçbir şey yapamazsın’ dedi.

Suudi ve BAE için ayıp

Ankara-Doha ikilisi, sadece ablukayı kırmayı değil, bu çatışmadan galip çıkmayı da başardı. Suudi Arabistan yönetimi ve Birleşik Arap Emirikleri (BAE) bunu çok iyi biliyorlar ve ilişkilerin normalleşmesi için imzalanacak anlaşmanın aslında bir yenilgi eylemi, ayıp ve ciddi bir prestij kaybı olduğunu da biliyorlar.

İşte bu yüzden kaybeden taraf, artık ablukanın ulaşamadığı hedeflere barışçıl bir şekilde ulaşmaya çalışarak, ‘Katar’ı kucağında boğmak’ için her şeyi yapacak ve Katar ile Türkiye arasını açmaya çalışacak.

Ancak hem Türkiye hem de Katar, kimin kime dost olduğu konusunda derslerini iyi öğrendi. Ve Körfez hükümdarlarının dostluğunun ne olduğunu iyi biliyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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