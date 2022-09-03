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Gündem Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın geliriz' uyarısı Yunanistan'ı panikletti! Üç buçuk attılar
Gündem

Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın geliriz' uyarısı Yunanistan'ı panikletti! Üç buçuk attılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da katıldığı TEKNOFEST'te Yunanistan’a tarihi bir uyarıda bulundu. Yunanistan’ın son dönemde giderek artırdığı provokasyonlara sert tepki gösteren Erdoğan “İzmir’i unutma: Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle damga vurdu. Erdoğan’ın sözlerini Yunan gündeminde de büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 18:49:00 -
Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın geliriz' uyarısı Yunanistan'ı panikletti! Üç buçuk attılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katıldı. Burada önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, son dönemde saldırgan girişimlerini giderek artıran Yunanistan’a da sert tepki gösterdi.

Yunan gündemine oturdu

Yunanistan’ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Erdoğan, “Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek bir cümlemiz var: İzmir’i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz.” sözleriyle yalnızca Türkiye değil, Yunanistan gündemine de damga vurdu.

“Erdoğan meydan okudu”

Erdoğan’ın sert tepkisi, Yunan medyasında son dakika manşetleriyle gündem oldu. Erdoğan’ın gözdağı mesajını duyuran Yunan basını, bu sözlerle sallandı.

Erdoğan’ın TEKNOFEST’te yaptığı uyarıyı “saldırı” olarak nitelendiren Yunan haber mecraları, paylaşım üzerine paylaşım gerçekleştirdi.

“Erdoğan’dan yeni bir meydan okuma: İzmir’i unutma!”, “Erdoğan Yunanistan’a saldırdı”, “Erdoğan’dan yeni provokasyon” başlıklarıyla Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını paylaşan Yunan medyasında adeta panik havası esti.

Yunanistan'a anladığı dilden uyarı!

Yunanistan’ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek bir cümlemiz var: İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sabah

 

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