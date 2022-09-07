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Gündem Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözü Yunan'ı fena titretti: Ciddiye almalıyız
Gündem

Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözü Yunan'ı fena titretti: Ciddiye almalıyız

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, ülkesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 16:54:00 -
Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözü Yunan'ı fena titretti: Ciddiye almalıyız

 

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik uyarılarını "ciddiye almaları gerektiğini" vurgulayarak, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." dedi.

Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

"Türkiye metotlu ve stratejik hareket eder"

Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder" diye konuştu.

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