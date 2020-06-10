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Siyaset

Erdoğan'ın Ayasofya ve Doğu Akdeniz resti Yunanlara fena battı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya hakkındaki açıklamaları Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan medyası, "Erdoğan bize meydan okudu" manşetleri attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:02:00 -
Erdoğan'ın Ayasofya ve Doğu Akdeniz resti Yunanlara fena battı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan'ın son günlerde yaptığı hadsiz açıklamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" şeklinde cevap vermişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunan basınında, "Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu" başlıklarıyla haber oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan yönetiminin haddini aşan yorumlarına karşı "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dalga ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan Ayasofya ile ilgili de, "Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez." açıklamasında bulunmuştu.

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan Yunanistan'a gözdağı verdi" açısıyla gündeme taşıdı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, olay yaratan sözleri "Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu" başlığıyla verdi.

Birçok yayın organı, Erdoğan'ın Yunanistan karşısında geri adım atmamakta kararlı olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı'nın kararlı duruşunu "Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yerinizi bilin", "Erdoğan'dan Yunanistan'a sondaj ve Ayasofya tehdidi" manşetleriyle okuyucuya duyurdu.

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Yorumlar

Dermanbey

La bunlar gercekten kafayi yemisler,aptallar,kendilerini gercekten bir sey saniyorlar,, hahahaha..la siz kimsinizki Erdogan Size meydan okusun, Erdogan kendisinden guclu dusmanlarina meydan okur Sizin gibi aclara deyil.. zavalli mahluklar...
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murat yılgınc

ne diyor yavşak yunanlı TÜRKİYE BİZE MEYDAN OKUDU DİYOR YAHU SİZ KİMSİNİZ SİZE MEYDAN OKUYALIM 500 YIL SÖMÜRGEMİZ OLMUŞSUNUZ HALA DIV DIV .
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