Erdoğan’ın avukatından Cumhuriyet Gazetesine yalanlama: Tamamen gerçek dışıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal, Cumhuriyet Gazetesinin, "Yargıda yeni güç odakları başladı" haberinin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhuriyet Gazetesi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün karşısında yer alan tarafın Erdoğan’ın avukatlarının oluşturduğu "İstanbul Grubu" olduğunu öne sürdü. Gazeteye en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal’dan geldi. Bizleri bölmeye çalışmaları dikkatimizden kaçmadı İnal, "Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakana karşı durmak iddiasi tamamen gerçek dışıdır. Gurupçuluk adı altında bizi bölmeye çalışmaları dikkatimizden kaçmadı. Kaldıki hemşerim olan Adalet bakanına karşı sevgi ve muhabbetimiz malumdur. Bizler ancak kardeşiz" dedi.

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