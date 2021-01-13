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Siyaset Erdoğan'ın Asiltürk'e ziyaretine Karamollaoğlu'ndan yorum: Arzu ettiğimiz bir şey!
Siyaset

Erdoğan'ın Asiltürk'e ziyaretine Karamollaoğlu'ndan yorum: Arzu ettiğimiz bir şey!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunana Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, benim de siyasette beraberce bulunduğumuz bir kişiye Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunması gayet tabi bir şey ve bizim aslında arzu ettiğimiz bir konu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:02:00 - 2021-01-13 14:43:47
Erdoğan'ın Asiltürk'e ziyaretine Karamollaoğlu'ndan yorum: Arzu ettiğimiz bir şey!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'e 7 Ocak’ta sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde; yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

İlk kez konuştu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, bu ziyarete ilişkin ilk kez konuştu. Saadet Partisine yakın TV 5 yayınına katılan Karamollaoğlu, bunun istedikleri bir şey olduğunu söyledi.

"Ziyareti önemsiyorum"

Kendisine yöneltilen “Bu ziyareti nasıl değerlendiriyoruz?” sorusuna Karamollaoğlu, “Bizim prensip itibariyle Türk siyasetinin rayına oturabilmesi için ilk yapılması icap eden iş siyasetçilerin birbirleriyle konuşabilmeleridir. Cumhurbaşkanı'nın da Oğuzhan Asiltürk’ü, bizim Yüksek İstişare Kurulu başkanımızı ziyaret etmesini bu yönüyle önemsiyorum.

“Arzu ettiğimiz bir konuydu”

Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, yıllarca birlikte siyaset yaptıkları, benim de siyasette beraberce bulunduğumuz bir kişiye (Oğuzhan Asiltürk) Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunması gayet tabi bir şey ve bizim aslında arzu ettiğimiz bir konu” şeklinde cevap verdi.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme takvimi olup olmadığı sorusuna, "Şu anda yok gündemimizde ama ileride bu görüşmeler olabilir. Bazı görüşmelerde, ziyaretlerde bulunduk, yeri geldiği zaman herkesle de görüşürüz" dedi.

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