Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir

Sezai Erhan yeniakit Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta partisinden istifa eden Ali Babacan ve Beşir Atalay olmak üzere yeni oluşum hareketlerine katılanlara ilişkin değerlendirmeleri, yakın çevresiyle yaptığı toplantılarında da sürdü.

Partimizden hiçbir şey koparamazlar

AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; Son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiden istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan ile Beşir Atalay’a kırgın ve kızgınlığını bir kez daha dile getirerek, "Ben bu isimleri hep korudum, kolladım. Şimdi bunlar birliğimize beraberliğimize saldırıyorlar. Emin olun AK Parti’den hiçbir şey koparamazlar. Biz kendi işimize yoğunlaşalım" dediği öğrenildi.

Gül partimize üye bile değildir

Erdoğan’ın yakın çevresiyle, yeni oluşum hareketlerine katılanların partiye yönelik eleştirileri karşısında nasıl bir süreç içerisinde olunacağını da konuştuğu özellikle yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan’ın arkasındaki asıl isim olan Abdullah Gül için, "Cumhurbaşkanlığı’nın ardından partiye üye bile olmayan bir isimdir. Benim asıl tepkim Abdullah beyedir" dediği öğrenildi.