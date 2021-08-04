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Gündem Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında korkutan anlar! Bir anda gökyüzünü kapladı
Gündem

Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında korkutan anlar! Bir anda gökyüzünü kapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada çıkan yangının dumanı, ziyaret sırasında kaydedilen görüntülere de yansıdı. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 12:33:00 -
Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında korkutan anlar! Bir anda gökyüzünü kapladı

Ankara'da bir hastanenin inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada çıkan yangın Anıtkabir'den de objektiflere yansıdı.

Yangın kontrol altına alındı

Kısa sürede gökyüzünü kaplayan yangınla ilgili ilk açıklama Ankara Valisi Şahin'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

 

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