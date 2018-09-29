Erdoğan'ın Almanca konuşması büyük alkış aldı
Onuruna verilen yemekte konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını Almanca noktalarken, Türklerin ve Almanların, birbirlerine olan sevgilerine dikkat çekti.29 Eylül 2018 Cumartesi 11:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte konuşma yaptı.
Konuşmasını Almanca noktaladı
Başkan Erdoğan, Türk- Alman dostluğuna dikkat çektiği konuşmasını Alman devlet adamı Bismarck'ın ünlü sözünü hem Türkçe, hem de Almanca okuyarak bitirdi:
''Türklerin ve Almanların birbirilerine sevgileri hiç bir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür. (Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird)." Başkan Erdoğan'ın bu jesti salonda büyük alkış aldı.
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