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Erdoğan'ın adımı sonrası resmen kuruluyor! 9 belediye başkanı olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında, alınan kararla bir komisyon kurulacak. Yerel yönetim mevzuatına ilişkin yapılacak çalışmalar için kurulacak komisyonda, 6 bakan, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları, diğer illerden 6 büyükşehir belediye başkanı ve belli sayıda ilçe belediye başkanı olacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 23:07
Erdoğan'ın adımı sonrası resmen kuruluyor! 9 belediye başkanı olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında, yerel yönetim mevzuatına ilişkin yapılacak çalışmalar için komisyon kurulması kararları çıktı. Komisyona; 6 bakan, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları, diğer illerden 6 büyükşehir belediye başkanı ve belli sayıda ilçe belediye başkanı katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

Komisyon kurulacak

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında aralarında CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları, 6 bakanın ve farklı partilerden belli sayıda ilçe belediye başkanın da yer alacağı bir komisyon kurulması kararı çıktı.

Toplantının ardından AK Parti'li Gaziantep, Bursa, Malatya ve Kayseri büyükşehir belediye başkanları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'dan 'Meydanlarda yapılan konuşmalar meydanda kaldı' mesajı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda yapılan konuşmaların meydanlarda kaldığını belirttiğini ve oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanlarından hizmet beklediğini söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir komisyon kurulması talimatı verdiğini bildiren Fatma Şahin, şöyle devam etti:

"Bu komisyonla birlikte Mecliste alınması gereken kararlar varsa bu kararların hızlı bir şekilde alınması için Meclise hızlı bir şekilde yetiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı normunda yapılması gereken ne varsa kendilerinin hızlı bir şekilde bu kararları alacağını, ilgili bakanlıkların da yakın takipçisi olacağını söyledi.

Erdoğan'dan 'İlçe belediye başkanları da komisyonda olsun' talimatı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulacak komisyonda 6 bakan, 6 büyükşehir belediye başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir belediye başkanlarının yer alacağını açıkladı ve şunları söyledi:

"İlçe belediyelerinde de bu oluşumun içerisinde yer alması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız irade belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da önümüzdeki hafta muhtemelen davet edecek ve bu çalışma hızlı bir şekilde başlayacak. Bu yapılan çalışma sonrası da Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekirse yasa tasarısı gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı kararnameler ya da yönetmelikler... Yani burada halkın huzuru, insanlara 'hizmet etmek için mazeret üretmeyin, hizmet üretin' anlayışı içinde ayrım gözetmeden tüm başkanlarımıza fırsat verecek bir yaklaşım sergilendi."

İsimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yaptığı açıklamada, komisyona dahil olacak isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin belirlediğini ifade etti.

Büyükerşen'in verdiği bilgiye göre, 6 bakan ve İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye başkanları ile 6 belediye başkanı dahil olacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 23:07
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Eskişehir
  7. Bursa
  8. Ankara
  9. Recep Tayyip Erdoğan

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