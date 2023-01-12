Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok

Muhammet Kutlu Ankara

Adalet Bakanı Bozdağ, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle Dikmen Hakimevinde, 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi. Geçen yıl uygulanmaya başlanan 6. Yargı Paketi ile kamuoyunda sık sık eleştirilen ve “kravat indirimi” olarak adlandırılan takdir indirimi uygulamasına standart getirildiğini anlatan Bozdağ, “Kravat, boyun bükme, gerdan kırma veya güzel üslupla mahkemeyi etkileyerek işlediği suçtan daha az ceza almak için rol yapma dönemini sona erdirdik. Ceza indirimini sıkı şartlara bağladık” dedi.

Uzun yargılama bitiyor

Adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi noktasında hakim ve savcı sayısının da arttırıldığını söyleyen Bozdağ, “2022 yılında mevcut hakim ve savcı sayımızın üzerine 1042 yeni hakim, savcı göreve başladı. 1500 hakim savcının da sınavını yaptık. Makul sürede yargılanmayla ilgili ciddi şikayetler var. Türkiye’de çok uzun süren 30 davayı incelemek için özel komisyon kurduk, gerekirse özel bir düzenleme de yapacağız. Uzun süren davaların tamamını tasfiye edecek özel bir düzenleme yapacağız. Yani artık Türkiye’nin gündeminde 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl süren davalar olmayacak. Mahkeme sayısını da 2002’den bugüne, 3 bin 581’den 6 bin 950’ye çıkardık. Daha fazla mahkeme açmamız gerekiyorsa açacağız” bilgilerini verdi.

İmamoğlu önceki hakime üç defa reddi hakim yaptı

Gazetecilerin HDP davasının seçimden önce bitip bitmeyeceğine ilişkin görüşünü sorması üzerine ise Bozdağ, “Bu tamamen mahkeme başkanı takdirinde” diye konuştu. Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına bakan hakimin değişmesi üzerinden ileri sürülen iddialara ilişkin soruya da ise “Hakimi kim değiştirmiş? Adalet Bakanı mı değiştirmiş. Hakimi kurul değiştiriyor. Ki bu hakimi İmamoğlu ve avukatları 3 kez reddetti. Şimdi kendi reddettikleri hakimi, tarafsız değil dedikleri hakimi göklere çıkarıyorlar. Hem istismar edip hem rol keserek mağdura yatıyor, bütün suçu hakime, siyasete yüklemeye çalışıyorlar” diye cevap verdi.

Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili muhalefetin randevu vermemesi sonrasında sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Bozdağ, “Meclisten büyük bir uzlaşmayla geçmesi için tam uygun bir zeminde ve zamandayız. Gündeme getiren de biz değiliz. Kılıçdaroğlu’dur. Yasal güvence istediği bir konuya, anayasal güvence geliyor diye karşı çıkmak bahane için ipe un sermektir. Ailenin korunmasıyla ilgili maddeye hangi saikle karşı çıkacak onu merak ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Sinan Ateş cinayetine ilişkin son durum hakkında ise şunları söyledi: “Şu anda olaya karışan ve ismi tespit edilmeyen kimse yok. Tetikçi hariç ulaşılmayan da yok. Konu bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak. Ve konu her yönüyle aydınlatılacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.”

Bozdağ, muhalefetin sık sık dillendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağı yönündeki iddialara da “Yani bunlar hukuk uydurmaya çalışıyorlar. Yok böyle bir şey. Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasaya da, yasalara da uygundur. Herhangi bir şüphe yoktur” sözleriyle noktayı koydu.

Darbeci generallerin ‘Kocama bahanesi’ kalmadı

Bozdağ, cezaevlerinde yatan darbeci generallerden yaşı büyük ve tedavisi olanlarla ilgili soruyu ise şöyle cevapladı: “Cumhurbaşkanımızın sürekli hastalık, sakatlık ve engellilik halinde hükümlülerin cezasını hafifletme ve kaldırma yetkisi var. Adeta af kapsamına girer/girmek diye Cumhurbaşkanı yetkisini kullanan Adli Tıptaki bazı yanlışları kaldırdık. Artık sadece ‘Kocama var’ ya da ‘Yok’ denilecek. Gerisi Cumhurbaşkanının takdirine aittir. Düzenleme ile kimsenin bahanesi de kalmadı. Adli Tıp son olarak 28 Şubatçı Kenan Deniz’le İlhan Kılıç hakkında kocama raporu verdi. Cumhurbaşkanına iletilecek. Süreç işliyor.”