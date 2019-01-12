Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarına yönelik 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin hayata geçmesinin ardından birçok banka müşterilerini kaybetmemek için yapılandırma planları açıklamaya başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre hükümetin aldığı kredi kartı kararından önce en ufak bir yapılandırma sürecine yanaşmayan bankalar kart sahiplerine "48 aya kadar vadelendirelim" teklifi sunmaya başladı.

Müşterilerine yapılandırma tekliflerini kısa mesaj yoluyla ulaştıran bankalar, "Bankanızdaki ödemesi gecikmiş kredi kartınızı uygun faiz ve vade seçenekleri ile yapılandırma imkanları hakkında görüşmek için şubelerimize başvurabilirsiniz" teklifi yapıyor.

Zorluk çıkaran da var

Borç yapılandırma sürecinde Ziraat Bankası, vatandaştan kredi kartı borcunun olduğu ilgili bankadan bir yazılı kağıt almasını istiyor. Ancak, banka şubelerindeki yetkililer kimin bu kağıda imza atacağının netleşmediğini bildirerek, vatandaşı şubeden geri çeviriyor. Bazı şubeler ise genel müdürlükten konuyla ilgili bilgilendirme beklediklerini ifade ederek vatandaşa zorluk çıkarıyor.