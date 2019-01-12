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Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açıkladığı ve kredi kartı borçlarını tek çatı altonda toplama imkanı veren uygulamada kredi kartlarının yapılandırılmış borç statüsüne girerek kapatılacak olması bankaları tedirgin etti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:15
Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarına yönelik 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin hayata geçmesinin ardından birçok banka müşterilerini kaybetmemek için yapılandırma planları açıklamaya başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre hükümetin aldığı kredi kartı kararından önce en ufak bir yapılandırma sürecine yanaşmayan bankalar kart sahiplerine "48 aya kadar vadelendirelim" teklifi sunmaya başladı.

Müşterilerine yapılandırma tekliflerini kısa mesaj yoluyla ulaştıran bankalar, "Bankanızdaki ödemesi gecikmiş kredi kartınızı uygun faiz ve vade seçenekleri ile yapılandırma imkanları hakkında görüşmek için şubelerimize başvurabilirsiniz" teklifi yapıyor.

Zorluk çıkaran da var

Borç yapılandırma sürecinde Ziraat Bankası, vatandaştan kredi kartı borcunun olduğu ilgili bankadan bir yazılı kağıt almasını istiyor. Ancak, banka şubelerindeki yetkililer kimin bu kağıda imza atacağının netleşmediğini bildirerek, vatandaşı şubeden geri çeviriyor. Bazı şubeler ise genel müdürlükten konuyla ilgili bilgilendirme beklediklerini ifade ederek vatandaşa zorluk çıkarıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:15
  1. Ziraat Bankası
  2. Birleştiren İhtiyaç kredisi
  3. Kredi Kartı borçları

YORUM YAZ

  • yılmaz karayılmaz kara16 dk önce
    ziraat bankası aylık yüzde 1,1 le kradi verecekmiş. faizlerin yüzde 24 olduğu bir dönemde bu aradaki farkı yine namuslu vatandaş ödemeyecekmi. kart kullananlara her türlü kolaylığı açan akp hükümetinin adeleti budur işte. emekliye gelince yok. topçuyahaddinden fazla harcayana var. o partinin ismini değiştirinde temiz kelimeler pislenmesin.
  • YzengınYzengın18 dk önce
    Keşke bütün bankalarda yapsa. Çok iyi oldu. Baktılarki iş gerçek birde kredi kartıları iptal olacak. Bu iş çok iyi oldu bence halkın yararına. Hiç olmazsa bun böyle kartları dikkatli kullanırlar...
  • AlperAlper19 dk önce
    Bankalar zaten en çok kar eden kuruluşlar,onlar her zaman kazanır.krizleri bile değerlendirirler,batsalar bile devlet ,fakir,fukaradan toplanan vergilerle onları kurtarır.Bu faiz müslümanlara yasak değilmiydi?ya,bir de neden en yükseği bizde?Gene mi kandırılıyoruz?

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