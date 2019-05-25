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Erdoğan'ın açıklamaları taksicileri sevindirdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın UBER ile ilgili açıklamalarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz." dedi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:08
Erdoğan'ın açıklamaları taksicileri sevindirdi

Aksu, açıklamasında, 50 bin taksiciyi ve onların 250 bin civarında ailesini ilgilendiren Uber konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini anımsattı.

Uber’e karşı haklı davalarının takipçisi olduklarını belirten Aksu, "Ayrıca haziran sonunda taksimetreye zam gelecek olması, 22 ay sonra ilk zam olarak bizi rahatlatacaktır. ÖTV teşviki de devam ederse vatandaşlarımızı daha lüks araçlarla taşırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul’da taksicilerle bir araya geldiği toplantıdaki açıklamalarının taksici esnafını sevindirdiğini kaydeden Aksu, "Biz en başından beri bunun mücadelesini veriyorduk. Nitekim biz devletten ihale ile plaka satın alarak bu işi yaparken, Uber bu emeğimizi, ekmeğimizi, sermayemizi yok sayıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Aksu, haziran sonunda bitecek olan ÖTV teşvik süresinin de uzatılma ihtimalini önemli bulduklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"Üç yıl önce başlayan ÖTV teşviki sayesinde ortalama 6 yaşında olan taksiler, 3 yaş gençleşti. Vatandaşlarımızın daha konforlu taksilere biniyorlar. Teşvikin uzatılabilecek olması vatandaşlarımız adına sevindirici. 22 aydır taksimetreye zam alamadık. Haziran sonunda taksimetreye zam geleceği müjdesi sektörümüz adına oldukça önemli. Nitekim iki yıldır tüm artan maliyetlere rağmen zam alamıyorduk. Bu da plaka sahiplerinden şoförlerimize kadar herkesi verimsiz çalışmaya sevk ediyordu. ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksi yaklaşık 50 bin şoförle daha kaliteli hizmet verecek."

Aksu, taksi sektörüne leke vuran olumsuz örneklerin azaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün daha fazla denetim yapması gerektiğini kaydederek, "Ya da bize de yetki versinler, içimizdeki çürükleri temizleyelim. Nitekim sektörümüzde standartlar oluşmadığı için önüne gelen şoför olabiliyor ve bu en çok bize zarar veriyor." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:08
  1. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu
  2. uber
  3. taksiciler

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