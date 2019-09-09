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Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mültecilerle ilgili 'gerekirse kapıları açarız' sözlerine tepki gösterdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 01:43
Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!

Kiriakos Miçotakis, 84. Uluslararası Selanik Fuarı (TIF) kapsamında düzenlenen geleneksel geniş katılımlı basın toplantısında 2,5 saat gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Gerginliği azaltmayı tercih ederim"

BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek niyetinde olduğunu belirten Miçotakis, "Bu (başbakan olarak) ilk görüşme olacak. Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir. Konuşmayı, ortak çözümlerle gerginliği azaltmayı her zaman tercih ederim." diye konuştu.

"Erdoğan bizi tehdit etmemeli"

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatının her iki taraf için de faydalı olduğunu dile getiren Miçotakis, şunları söyledi: "Göçmen meselesi sadece Yunan sorunu değil Avrupa sorunudur. Eğer, Türkiye-AB mutabakatının genişletilmesi isteniyorsa bunu konuşalım. Son zamanlarda AB, mutabakat kapsamında Türkiye'ye 6 milyar avro kaynak sağladı. İki taraf içinde doğru olan buydu. Ancak Erdoğan, mülteci meselesi için daha fazla kaynak sağlamak adına Yunanistan ve Avrupa'yı tehdit etmemeli."

Miçotakis, mutabakatın uzatılması için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile masaya oturması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'ye göçmenlerin iadesini hızlandırmayı planladıklarını kaydetti.

 

Avrupa ülkelerine daha fazla dayanışma çağrısında bulunan ve Schengen üyesi ülkelerin Avrupa direktiflerine uyması gerektiğine dikkati çeken Miçotakis, "Devlet ve hükümet başkanlarını göçmen çocukların dağıtımı konusunda bilgilendireceğim. 50-100 çocuk dahi almayan ülkelerin olması komik bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'den taahhütleri yerine getirmesi bekleniyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Cumartesi günü toplanan Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyinde (KYSEA), göçmen sorunuyla mücadele için, iltica ve iade süreçlerini hızlandırma ve sınırları daha sıkı korumaya yönelik kararlar alınmıştı.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Türkiye'nin üzerindeki göçmen akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydediliyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 01:43
  1. Kiriakos Miçotakis

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