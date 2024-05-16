Erdoğan’ın ABD’ye gitmesiyle 17/25 Aralık benzeri darbe yapılacaktı! Operasyona karşı operasyon Tüm ayrıntıları Abdurrahman Uzun özetledi.

Suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan Serdar Sertçelik geçen günlerde davanın gizli tanığı olduğunu açıkladı ve 17/25 Aralık yargı darbesi benzeri bir darbe MİT aracılığı ile engellendi. Bu konuda çok şeyler yazıldı çizildi. Ama durumun özeti hiç bu kadar açık anlatılmamıştı.