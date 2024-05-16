Erdoğan’ın ABD’ye gitmesiyle 17/25 Aralık benzeri darbe yapılacaktı! Operasyona karşı operasyon Tüm ayrıntıları Abdurrahman Uzun özetledi.
Suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan Serdar Sertçelik geçen günlerde davanın gizli tanığı olduğunu açıkladı ve 17/25 Aralık yargı darbesi benzeri bir darbe MİT aracılığı ile engellendi. Bu konuda çok şeyler yazıldı çizildi. Ama durumun özeti hiç bu kadar açık anlatılmamıştı.
Abdurrahman Uzun YouTube kanalında yaptığı video ile bu karmaşık durumu özetledi. Kim darbe yapmak istedi. Gizli tanık S.S. kim? Fetö’nün bu işle ne ilgisi var? Emniyet ve Mit neler yaptı? Darbenin amacı neydi. İşte bu soruların yanıtını öğrenmek istiyorsanız videoyu mutlaka izleyin.
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