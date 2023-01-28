Erdoğan’ın 2011’deki vaatleri gündem oldu! Bomba video

Türkiye seçim iklimine girdi. Cumhur İttifakı adayını aylar önceden açıklamış olmasına rağmen, seçimlere 3,5 ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen altılı masanın henüz adaylarını bile açıklayamamaları, muhaliflerin vizyonunu gözler önüne serdi.

Buna karşın, AK Parti’nin yıllar önce yaptığı seçim vaatleri tekrar gündem oldu. Cumhur İttifakı’nın tekrar adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 seçimlerinde, 2023 vizyonu için ne vaat ettiyse bugün tamamı hayata geçirildi! CHP ve saz arkadaşlarının başta İstanbul olmak üzere, kazandıkları şehirlerde hiçbir vaatlerini hayata geçirmedikleri gerçeği ortada dururken, Erdoğan’ın 2011’deki, “Yerli otomobil, yerli savaş uçağı” gibi vaatlerinin hepsini yerine getirmiş olması, kimin ülkeyi yönetmeye daha elverişli olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

Sosyal medyada konuya ilişkin yayınlanan video büyük ses getirdi. İşte Ebebi Ehver isimli hesabın paylaştığı video…