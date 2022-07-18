  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın 2 ülkeye yapacağı ziyaretler ertelendi
Gündem

Erdoğan'ın 2 ülkeye yapacağı ziyaretler ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika ve Venezuela'ya gerçekleştireceği ziyaretler ileri bir tarihe ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 12:43:00 -
Erdoğan'ın 2 ülkeye yapacağı ziyaretler ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Güney Amerika'ya gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiği açıklandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Meksika'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezuela ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23