"Erdoğan'ı seviyorum" demişti! Azgın azınlıktan Zerrin Özer'e ahlaksız linç

Tuba Kalçık, Sabah gazetesinde Zerrin Özer'in Cumhurbaşkanını sevdiği için büyük bir lince uğradığını belirtti. Özer'in zor günler geçirdiğini vurgulayan Kalçık, sosyal medyada azınlık grupların provokasyonlarından bahsetti. Tuba Kalçık, azgın azınlığın yok olmasını umduğunu söylediği yazısında şunları kaydetti:

"Müziğin en güçlü kadın seslerinden Zerrin Özer Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Özer ülkemizdeki linç kültürüne dair de kendi hayatından örnek verdi. Cumhurbaşkanını seviyorum dediği için büyük bir linçe uğradığını söyleyen usta sanatçı, bundan dolayı da zor günler geçirdiğini söyledi. Konserleri bile iptal edilmiş. Düşünün nasıl gözü dönmüş bir güruh var bu ülkede?

Yılların sanatçısı Zerrin Özer'i bile sırf samimi duygularını dile getirdiği için hedefe koyup, adeta üstünde tepinmek için ellerinden geleni artlarına koymamışlar. Kendi mahallesinden görmediği ya da kendi dünya görüşüne uygun değil diye yakıp, yıkmayı alışkanlık hale getiren bir güruh bu. Röportaj yaptığım birçok isim de benzer şekilde linç edilmişti. Yani bu linçlere çok tanık oldum. Utanmaz şekilde, sanatçıları itibarsızlaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ahlaksızca yapıyorlar hem de. Özer'in uzun süre psikolojisi bozulmuş. Sanatçılar naif insanlardır, böyle hedefe konarak, hakaretlere maruz bırakılmaları tabii ki tüm dengelerini bozar. Yolda görse yanına gidip merhaba bile diyemeyecek bu ezik tipler, sosyal medyadan kabadayılık yapıyor ancak. Azgın azınlık tam bunları tasvir ediyor. Neyse ki azınlıklar, umarım da azalarak da yok olurlar sosyal medyadan."

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