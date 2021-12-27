Erdoğan’ı indirip iktidar olmak için bütün kirli ilişkileri devreye soktular!

Sabah’ın haberine göre, PKK terör örgütü ile bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında hazırlanan iddianamede HDP'nin tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ayrıntısına dikkat çekildi. Demirtaş'ın ziyaretinde DİAYDER'in seçim çalışmalarında üstleneceği rolün dile getirildiği vurgulandı.

İBB’de gassal olarak işe alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada PKK bağlantılı DİAYDER üyesi 23 kişi hakkında dava açılmıştı. Savcılığın soruşturmasında, sözde hocaların dernek mescidinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Kürt vatandaşları cihada çağırdığı, PKK'nın sözde hocalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Selahattin Demirtaş ayrıntısı dikkat çekti.

PKK imamlarına seçim görevi

İddianamede, şu an tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 2015 seçimleri öncesi PKK'nın sözde hocalarının örgütlendiği DİAYDER'i ziyaret ettiği belirtildi. Demirtaş tarafından 30 Nisan 2015'te derneğin İstanbul Şirinevler'deki binasına yapılan ziyarette HDP aracılığıyla DİAYDER üyesi sözde imamlardan beklentileri ve DİAYDER'in seçim çalışmalarında üstleneceği rolün dile getirildiği vurgulandı.

Toplantı sırasında salonda bulunan bir kadının PKK/KCK terör örgütünün simgesini taşıyan tülbent takarak, aslında toplantının PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirildiği izlenimi vermeye çalışıldığına dikkat çekildi.

"HDP, CHP, İYİ Parti fark etmez”

Savcılığın iddianamesinde mahkeme kararıyla telefonları dinlenen bazı şüphelilerin görüşme kayıtlarına (tape) da yer verildi. Şüphelilerden Mehmet Ş.'ye ait bir telefon görüşmesi şöyle:

Nusret K.: Cumhurbaşkanına oy verdiniz ya, Reis'e...

Mehmet Ş.: Ben vermedim. Kusura bakma.

Nusret K.: Bırak şimdi bunları. Diyarbakır'dan bütün sakallılardan nasıl oy geldiğini biliyoruz.

Mehmet Ş.: Yok yok, biz yan yana geldiğimizde konuşuruz. Ben asla vermemişim, vermem de...

Nusret K.: Helal olsun, eğer harbiden vermemişsen.

Mehmet Ş.: Ben geldiğimde sana künyemi okurum.

Nusret K.: Bana Reis'e oy vermedim; HDP'ye, Demirtaş'a oy verdim de başımın tacısın. Ona oy verme de ister HDP'ye ver.

Mehmet Ş.: Ben Sultanbeyli HDP adayıydım hocam.

Nusret K.: Heh şimdi oldu.

Mehmet Ş.: Heh tabi.

Nusret K.: Bana Reis'e oy vermedim, HDP'ye oy verdim de, İYİ Parti'deki kadının adı neydi, Meral'e oy verdim de, CHP'ye oy verdim de, bilmem kime oy verdim de, Reis'e oy verdim deme de ne dersen de...