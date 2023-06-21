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Sosyal Medya "Erdoğan'ı indireceğiz' diyen Biden'ın içler acısı hali gündem oldu!
Sosyal Medya

"Erdoğan'ı indireceğiz' diyen Biden'ın içler acısı hali gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-21 23:43:00 -
"Erdoğan'ı indireceğiz' diyen Biden'ın içler acısı hali gündem oldu!

ABD Başkanı Joe Biden'ın ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD Başkanı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, "Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı indireceğiz" hayalini paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme hayali kuran Biden'ın kendisi devrildi.

Birkaç defa boşlukta hayali kişiler görerek tokalaşan ve o anları dünya gündemine oturan Biden, bugünlerde ise ayakta durmakta güçlük çekiyor.

Biden son olarak katıldığı bir mezuniyet töreninde yere düşmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın içler acısı halini gündem yaptı.
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İşte Biden'ın paylaşım rekoru kıran o fotoğrafı:

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