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Siyaset Erdoğan'ı hedef alan Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Dalga geliyor
Siyaset

Erdoğan'ı hedef alan Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Dalga geliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'ı hedef aldı. Davutoğlu yeni bir dip dalganın geldiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:54:00 -
Erdoğan'ı hedef alan Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Dalga geliyor

Yeni bir dip dalganın geldiğini iddia eden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, son yaptığı açıklamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu, kendisinin baskılara rağmen başbakan ve cumhurbaşkanı olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu baskıları unutarak kendisini engellediğini ve baskı kurduğunu öne sürdü. 

"Yeni bir dip dalga geliyor" iddiası

70 ilde Gelecek Partisi'nin teşkilatlandığını söyleyen Davutoğlu, bir sene önce halkın sustuğunu şimdi ise halkın sokaklarda açık açık tepkisini dile getirdiğini ifade etti.

"Dinamik bir halk tepkisi var. Bir dip dalgası geliyor." iddiasında bulununan Davutoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında halkın "iş, aş ve gelecek" kaygısı olduğunu söyledi.

"Büyük bir ahlaki çöküş var"

"Bir rektör, eşine has sınav yapıyor. Öyle nitelikler sayıyor ki; sadece eşinde var. Bundan daha büyük ahlaki çöküntü olur mu?" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Büyük bir ahlaki çöküş var" diyerek hükümeti suçladı.

Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sert suçlama

Doğal gaz rezervine sevindiklerini kaydeden Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı suçlayarak "Bu doğal gaz keşfinin Türkiye'nin ekonomisini batıran bir bakanın şahsi promosyonu haline getirilmesi devlet ahlakına aykırıdır" dedi.

Ayrıca Davutoğlu, hedef aldığı AK Parti'nin halktan koptuğunu öne sürdü.

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Yorumlar

kubilay.

Dip dalgaları geçti,bu İktidarı Tsunami bekliyor,milleti aç açık yoksul ve sefil ettiler,millet bunun hesabını ilk seçimlerde soracak.
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sukru

Ahlâk konusunda en son konuşabilecek kişiler reise saldırıyor,Ne günlere kaldık.Tecavüzcünün millete namus dersi vermesine benzemiş bu konuşma.
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