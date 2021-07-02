Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, gençlerin "Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?" sorusuna tebessüm ederek cevap verdi.

"Sen Karadenizli misin?"

Bir öğrencinin "Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?" sorusuna gülerek yanıt veren Erdoğan, "Sen Karadenizli misin? Bakın nasıl kelimeden hemen anlıyorum. Darlandığımda torunlarımı arıyorum. Kendi meşgale alanımızı genişletiyoruz. Boş kalmak gibi bir şey benim hayatımda olmuyor." dedi.